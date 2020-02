Silvi, il vento abbatte la croce della chiesa del SS Salvatore. Raffiche a 206 km/h sul Gran Sasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il Libeccio, con raffiche fino a 90Km/h, sia sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico che sulla costa. Al momento si contano alberi pericolanti, tegole volate via, tetti scoperchiati, mura instabili. I vigili del fuoco sono impegnati su più fronti. Mareggiate sulla costa con la sabbia, in alcuni punti, trasportata dal vento in strada. Le temperature sono in aumento e potranno superare i 20 gradi. Dalla tarda mattinata e dal pomeriggio, secondo le previsioni, è previsto un miglioramento ma l’attenzione è alta. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha disposto la chiusura di parchi, riserve, cimiteri a scopo precauzionale. Alta la guardia anche negli altri Comuni abruzzesi visto il bollettino con conseguente allerta meteo, della Protezione Civile. Non mancano occasionali precipitazioni all’interno della nostra regione.«Crollata, a Silvi Paese, la croce della Campana della torretta della chiesa del SS Salvatore». A denunciare l’accaduto è il consigliere di minoranza del Comune di Silvi, Vito Partipilo, che sulla sua pagina Facebook posta le foto dell’accaduto. Il vento forte ha provocato inoltre l’abbattimento di alcune antenne, sempre nei pressi della chiesa SS Salvatore a Silvi alta.Il forte vento sul Gran Sasso ha superato sé stesso. Intorno alle 7 di questa mattina, infatti, l’Associazione meteorologica aquilana Caput Frigoris ha registrato una velocità massima di 206 km/h nella stazione meteo installata al Rifugio Franchetti, a quota 2433 m slm. Da annotare anche la temperatura: intorno all’una della scorsa notte, la massima è stata di quasi 5°.