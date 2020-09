Si ribaltano con l'auto in autostrada: gravi due sorelle

Due sorelle sono rimaste ferite, nel tardo pomeriggio oggi, verso le 18.40, in un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A24, a pochi chilometri dalla barriera di Basciano, in provincia di Teramo. La Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano L.D.N., 67 anni e P.D.N. di 51, ha sbandato per poi andare contro il guard rail e ribaltarsi. Ad avere la peggio è stata la 51enne che ha riportato un trauma toracico addominale e cervicale e cranico. Mentre la sorella ha riportato un trauma alla spalla e diversi lungo il corpo.

Sul posto allertati da altri automobilisti sono arrivate due ambulanze medicalizzate del 118 di Teramo i vigili del fuoco e la polizia autostradale del Coa per tutti i rilievi del caso. Le sorelle sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del Mazzini. Le loro condizioni sono serie ma non sembrerebbero in pericolo di vita. per alcune ore in A24 si sono create code fino a 5 chilometri e gli automezzi sono stati dirottati nello svincolo di Colledara per chi veniva da Roma e San Gabriele per chi proveniva da Teramo-Giulianova. In serata la circolazione è tornata alla normalità.

