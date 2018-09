Serie C, esordio in trasferta per il Teramo contro il Sudtirol. Poi subito big match contro la Samb

di Anja Cantagalli

Esordio a Bolzano contro il Sudtirol ed una prima in casa da brividi.



La Lega Pro ha finalmente svelato questa mattina i calendari per la prossima stagione, che partirà ufficialmente mercoledì 19 settembre (salvo qualche anticipo a martedì 18), qualche giorno dopo dunque l'inizio previsto di domenica 16 settembre. Le società interessate però avranno facoltà di chiedere entro domani a mezzogiorno di disputare le loro partite proprio tra domenica o lunedì.



Per quanto concerne comunque il Teramo, la squadra di Zichella farà il suo esordio a Bolzano contro il Sudtirol (attualmente la data è quella del 19 settembre), con prima in casa di fuoco contro la Sambenedettese il 23 settembre.



Poi i biancorossi torneranno in campo tre giorni dopo in trasferta contro l'Imolese (26 settembre).

Mercoled├Č 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA