Serie C, beffa per il Teramo a Rimini: ripreso al 93’ (1-1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI - Il Teramo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, pareggiando 1-1 a Rimini. Beffa che si materializza a due minuti dal termine quando Venturini trova di testa il palo più lontano, dando un punto ai padroni di casa. I biancorossi erano passati avanti già al 9’ del primo tempo, quando Ranieri, da fuori area, aveva portato avanti il Teramo, siglando il secondo gol stagionale da fuori area dopo quello a Salò. Il Rimini ha provato poi la reazione, senza però riuscire a far male a Lewandowski. Barbuti nel finale di tempo trova anche il gol, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Nella ripresa il Diavolo non corre grossi rischi, fino alla beffa finale. Proietti viene espulso per un contatto a palla lontana con Bonaventura. Dallo sviluppo successivo della punizione, Lewandowski dice no a Cecconi ma nulla può sul colpo di testa di Venturini da corner che regala il pareggio al Rimini. Il Teramo tornerà in campo mercoledì al Bonolis per affrontare il Fano.Rimini: Scotti 6; Brighi 6, Ferrani 6 (33’st Venturini 6,5), Petti 5,5; Simoncelli 5 (8’st Bonaventura 5,5), Montanari 5 (8’st Alimi 5), Variola 5,5, Guibrie 6,5; Arlotti 6,5; Cicarevic 6 (25’st Candido 6), Volpe 5 (33’st Cecconi 6). A disp.: Nava, Buscè, Danso, Bandini, Cavallari, Battistini, Badjie. All.: Righetti.Teramo: Lewandowski 6; Piacentini 6, Speranza 6, Altobelli 6; Ventola 6,5, Spighi 6 (35’st Zenuni sv), Ranieri 6,5 (42’st De Grazia sv), Proietti 5, Mastrilli 5,5; Di Renzo 6, Barbuti 6 (20’st Bacio Terracino 5,5). A disp.: Pacini, Fiordaliso, Vitale, Fratangelo, Piccioni, Zecca, Cappa, Persia. All.: Zichella.Arbitro: Gianpiero Miele di Nola.Reti: 9’pt Ranieri; 48’st Venturini. Note: spettatori 2711; ammoniti Ventola, Mastrilli, Lewandowski, Volpe, Cicarevic, Petti; espulso Proietti al 46’st; recupero 5’ nel st.