Scoppia pneumatico, l'operaio ferito muore dopo 17 giorni

Un 62enne residente a Chieti, Ennio Tacconelli, è morto all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 8 ottobre a Manoppello. L'uomo si trovava in un deposito e stava gonfiando lo pneumatico di un camion, quando la gomma era improvvisamente esplosa, travolgendolo e facendolo cadere a terra. Soccorso dal 118, era stato trasferito in ospedale per un trauma toracoaddominale. Dopo il ricovero, le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso, avvenuto 17 giorni dopo l'incidente nel reparto di Rianimazione. Del caso sono stati informati i carabinieri, per tutti gli accertamenti del caso.