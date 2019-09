Silvi, auto contro moto: donna muore

Drammatico incidente poco prima dell’ora di pranzo sulla statale 16 a Silvi Marina. A perdere la vita una giovane donna. Per cause in corso di accertamento, i conducenti di una moto e di un’auto, una Jeep, si sono urtati nei pressi del distributore di benzina Esso. Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, è stata la conducente della moto che ha perso la vita. Si tratta di una donna, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni in quanto la donna non aveva i documenti con sè. I rilievi dell'incidente sono ancora in atto da parte della polizia stradale.



Grave, anche se al momento non in percolo di vita, il conducente dell'auto, trasportato in ambulanza al Mazzini di Teramo. Sul posto anche il pubblico ministero, medico legale, polizia municipale per la gestione della viabilità e ovviamente il personale del 118.