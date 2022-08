Teramo, auto contro un albero: grave un 22enne

Schianto in auto nella notte: grave un 22enne. L’incidente è successo verso le 4.30 in contrada Villa Topo, tra San Nicolò A Tordino e Teramo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto per tutti i rilievi del caso, un 22enne ha perso il controllo della sua macchina e si è schiantato contro un albero a bordo della strada.

Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti alcuni passanti. Sul luogo è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118. I sanitari dopo aver stabilizzato il giovane con un politrauma, l’hanno trasportato al Mazzini di Teramo: le sue condizioni sono gravi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo incidentato. La strada è stata chiusa per alcune ore e il traffico deviato.