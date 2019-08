Scende dall'auto in autostrada e viene investito: tranciata una gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travolto da una vettura in corsa sull'autostrada mentre cercava di avvisare gli automobilisti in arrivo di un incidente appena accaduto. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, all'interno della galleria Colle Castiglione, fra Bussi e Popoli (Pescara) sulla A25. L'uomo: Maurizio Tancioni, 57enne di Roma ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale clinicizzato di Chieti. Ha riportato l'amputazione totale della gamba sinistra. Ferita anche una 55enne, Paola Braccini, originaria di Monterotondo, vicino Roma, ricoverata con un politrauma all'ospedale di Pescara.Da quanto emerso, tutto sarebbe iniziato, poco prima delle 19, da una incidente con più auto all'interno della galleria, in direzione Pescara. Incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto anche il 57enne. Per evitare un'ulteriore carambola e quindi conseguenze ancora più serie, sarebbe sceso dalla propria autovettura per fare viabilità. Per cercare di avvisare, insomma, gli altri automobilisti, che stavano entrando in galleria, di quanto era appena successo e quindi di fare attenzione. Ma non ha fatto in tempo perché è stato letteralmente travolto da un mezzo in corsa, che gli ha tranciato la gamba. Da quanto emerso, l'investimento si è verificato in curva. Quasi certamente, quindi il conducente dell'auto, data la sua posizione, non l'ho ha visto, prendendolo in pieno. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunte sia ambulanze che un elicottero del 118. Vista la gravità della situazione, l'uomo è stato trasportato proprio con l'elisoccorso all'ospedale di Chieti per un intervento di Chirurgia Vascolare. Soccorsa anche la 55enne, coinvolta con ogni probabilità nella carambola iniziale fra più auto. La donna, ora al Santo Spirito, ha riportato un trauma toracico e diverse fratture.Insieme al 118, sono immediatamente intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Sulmona e del distaccamento di Alanno per mettere in sicurezza i vari veicoli fermi in galleria, la sottosezione di Pratola Peligna della Polizia stradale e il personale di Strada dei Parchi. A coordinare gli interventi il Centro operativo autostradale (Coa) dell'Aquila. Per consentire le operazioni, la viabilità sull'autostrada è rimasta bloccata per un paio d'ore, in direzione Pescara. Una coda di più di un chilometro si è formata tra Pratola Peligna-Sulmona e Bussi-Popoli.