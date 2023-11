Sbarre bloccate al passaggio a livello, passano le auto mentre arriva il treno. Agente ferma il traffico ed evita la strage

E’ andato incontro al treno, correndo sulle rotaie, per segnalare al macchinista che il passaggio a livello si era bloccato e le auto stavano continuando ad attraversare. Ha messo a rischio la sua stessa vita pur di salvarne altre quando ha capito, ieri mattina, che quegli automobilisti non avevano compreso il pericolo che stavano correndo. E lo ha fatto senza pensarci due volte, uscendo immediatamente dal suo veicolo e lanciandosi sui binari dopo aver chiesto ad un operaio edile che si trovava anche lui lì, già al lavoro, di aiutarlo a bloccare il traffico.

Tutto questo è successo ieri mattina a Teramo poco prima delle 8 in via Castagna. A raccontare l’accaduto il vigile ecologico Vincenzo Calvarese che si è ritrovato protagonista di questa vicenda per una pura casualità. A quell’ora, infatti, si trovava anche lui in coda nel traffico proprio al passaggio a livello di via Castagna quando si è accorto che una delle due sbarre nell’abbassarsi per il passaggio del treno proveniente da Giulianova aveva agganciato i cavi della corrente della linea ferroviaria che sono quasi a sfioro, rischiando di trascinarli a terra o di tranciarli. Con le sbarre di entrambi i lati rimaste sollevate e il semaforo rosso. «Appena ho visto che c’erano le macchine che continuavano a passare, sono sceso dalla mia auto e sono corso perché dovevo bloccarle», racconta Calvarese.

Evidentemente quegli automobilisti non si sono accorti del pericolo che stavano correndo con treno in arrivo. «Probabilmente non hanno notato il semaforo rosso e non si sono accorti della sbarra bloccata”, prosegue Calvarese che invece ha urlato ad un operaio edile che stava lì di aiutarlo a bloccare tutti, mentre lui, invece, si è messo a correre sui binari per segnalare al macchinista del treno in arrivo di fermarsi.

«Sicuramente un allarme c’era stato perché il treno andava piano.

Immagino che quando il macchinista ha visto me sui binari avrà pensato che ero un folle, ma non fa niente», dice. Grazie anche al suo gesto il treno ieri mattina è riuscito a fermarsi circa cinquanta metri prima del passaggio a livello senza alcuna conseguenza. Subito dopo sul posto sono intervenuti gli operai delle Ferrovie per sistemare il guasto, mentre a regolare il traffico, che ha invece subito ovvi rallentamenti, ci ha pensato sempre Calvarese che ieri mattina non era in servizio quando tutto è successo. Ciò che lascia perplessi è invece l’indifferenza dei residenti che sembrano abituati ai disagi, non certamente quotidiani ma periodici questo sì, di quel passaggio a livello.

«Non possiamo farci niente – dicono -, sono guasti elettronici e può succedere». Ma cosa sarebbe accaduto, ieri mattina, se il treno non fosse stato bloccato dal vigili ecologico? «Io preferisco fare un’altra strada - ammette un cliente del bar che si trova a pochi metri da lì -. Proprio l’altro giorno gli operai delle Ferrovie stavano facendo dei lavori». In passato è anche accaduto che auto o mezzi più pesanti siano rimasti intrappolati tra le sbarre dei passaggi a livello degli attraversamenti ferroviari, questo è successo quando non si rispettano i semafori per distrazione o per la troppa fretta, con il rischio di essere investiti dal treno in corsa.