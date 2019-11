Sarto aggredito in casa dai banditi: preso a pugni e rapinato. Una donna nella gang

Selvaggia aggressione in casa nel quartiere Portanuova di Pescara. Un sarto in pensione è stato sorpreso e aggredito dai ladri, poi trasformatisi in rapinatori, che lo hanno preso a pugni e tenuto sequestrato nell'abitazione. Nella banda c'era una donna che lo teneva a bada mentre il resto della gang rubava tutto l’oro nella cassaforte. L'assalto ai danni di A.B., 88 anni, sarto in pensione, intorno alle 18 mentre si trovava da solo in casa. Prima della fuga dei ladri, l’anziano è riuscito a fuggire dalle loro attenzioni, è andato sul balcone e ha gridato aiuto. I passanti in strada lo hanno sentito e chiamato il 113. © RIPRODUZIONE RISERVATA