8 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)

14

14



Si è ucciso in carcere questa notte il dirigente del Dipartimento di Salute mentale, Sabatino Trotta, a poche ore dall'arresto per corruzione nell'ambito di un'inchiesta su appalti pilotati a Pescara, coordinata dal procuratore capo Anna Rita Mantini. Il primario era finito in un'indagine dove, secondo l'accusa, avrebbe beneficiato di regali, gioielli, viaggi e orologi costosissimi per pilotare la gara pubblica da 11 milioni di euro e favorire la cooperativa sotto inchiesta.

Tumori curati con ultrasuoni, dottoressa a processo: accusata di omicidio volontario

Appena arrestato dalla finanza a Pescara è stato poi trasferito nel carcere di Vasto, in provincia di Chieti, dove tutti i detenuti a casua del Covid-19 sono sottoposti a qualche giorno di isolamento. Trotta non ha retto e si è tolto la vita verso la mezzanotte. Immediato l'arrivo del 118, ma per il medico non c'è stato nulla da fare. Del fatto è stata informata la procura di Vasto.

Corona coin, la truffa web per speculare sui morti: il valore della criptovaluta cresceva in base ai decessi

L'INCHIESTA «Tutto pilotato. È tutto pilotato perché deve essere così». È una delle intercettazioni chiave dell’inchiesta della procura di Pescara che, all’alba di ieri, ha portato in carcere, su ordinanza del gip Nicola Colantonio, Sabatino Trotta, dirigente del Dipartimento di Salute mentale della Asl di Pescara ed esponente locale di FdI, Domenico Mattucci, legale rappresentante della cooperativa sociale La Rondine di Lanciano, partner del consorzio Coop Sociali, e Luigia Dolce, coordinatrice della Rondine. Sono accusati di corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Al centro dell’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Mantini insieme ai sostituti Anna Benigni e Luca Sciarretta e condotta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale, una gara da 11 milioni e 300 mila euro per l’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extraospedaliere, indetta il gennaio 2020 dalla Asl di Pescara e aggiudicata definitivamente il 2 marzo 2021 al consorzio Coop Sociali. Appalto, fra l’altro, con una prospettiva di proroga sino a 17 milioni di euro. Dalle indagini, avviate l’estate scorsa in base a segnalazioni arrivate dall’interno dell’ospedale, è venuto fuori un quadro definito «inquietante» e tale da «destare allarme».