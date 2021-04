7 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno dato esecuzione questa mattina

ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara. Parallelamente i finanzieri hanno proceduto a dare esecuzione al sequestro di beni per circa 50.000 euro. Agli indagati sono stati contestati gravi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare i reati di corruzione, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti.

Le indagini sono ancora in corso in queste ore con l'esecuzione di alcune perquisizioni e l'audizione di persone informate sui fatti, e hanno ad oggetto una importante gara pubblica di appalto, dell'importo di oltre 11 milioni di euro, recentemente aggiudicata dall'Asl di Pescara con modalità illecite.