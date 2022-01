Morto Marcello Di Febo, ex titolare del caffè Aurora

E’ morto ieri Marcello di Febo, aveva 85 anni ed è stato il titolare dello storico bar Aurora in piazza della Repubblica, a Roseto a pochi passi dal Comune, punto di ritrovo della politica locale. Marcello Di Febo è morto per patologie legate all’età. Per via della sua professione, avviata nei primi anni '70, in città lo conoscevano e stimavano tutti. Il suo bar, tra l’altro, è stato uno dei primi dove si poteva giocare la vecchia schedina del Totocalcio. A dare la notizia per primo è stato il Gruppo Maiorani, concessionaria ufficiale di alcuni marchi auto e moto Ducati per le provincie di Teramo e Pescara dove il figlio Massimiliano è socio e general manager.

Sulla pagina dell’amministrazione comunale di Roseto si legge: «Il sindaco Mario Nugnes e la presidente del consiglio Gabriella Recchiuti, rappresentando il sentimento di cordoglio di tutta l’amministrazione, si stringono al dolore della dipendente Anna di Febo per la scomparsa dell’amato padre». I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa Santa Maria Assunta.