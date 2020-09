Sorpassa e cade in moto: ferito ragazzo di 27 anni

Nell'effettuare un sorpasso, perde il controllo della moto e cade rovinosamente a terra. Paura ieri per un 28enne di Scafa, C.T., finito in ospedale con numerosi traumi. In un primo momento le sue condizioni sembravano più serie tanto che è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Dopo gli accertamenti, è stato ricoverato in Ortopedia, a Pescara. Ne avrà per un mese. L'incidente si è verificato, poco dopo le 11 di ieri, lungo la strada provinciale 44, nel territorio di Rosciano. Sul posto, insieme al 118, i carabinieri della compagnia di Penne che si sono occupati dei rilievi.

Ultimo aggiornamento: 21:45

