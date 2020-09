Un giovane motociclista di 17 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara in seguito alle ferite riportate dopo essersi scontrato con un'auto a San Salvo (Chieti). Soccorso dai sanitari del 118, il giovane in serata è stato trasferito in elisoccorso al «Santo Spirito» dove si trova

attualmente. I rilievi sono stati svolti dalla Polizia Municipale.