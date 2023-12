Treno storico, un successo il percorso tra monti e neve: boom passeggeri per i mercatini di Natale

Natale, sul treno storico della Transiberiana d'Italia, attraversando la storica ferrovia dei parchi. Un viaggio, tra le bellezze naturalistiche, facendosi catturare dall’estetica, di un tempo passato. E’ caccia ai biglietti, che hanno fatto registrare il sold out. Per queste festività, è stato annunciato un ricco calendario di corse. Fino al 7 gennaio, i treni dei mercati di Natale, percorrono il tracciato ferroviario in ascesa, verso la Maiella e gli Altipiani d'Abruzzo. La partenza da Sulmona con tappa a Roccaraso e Campo di Giove, prevede il convoglio d’epoca della Fondazione Ferrovie dello Stato, composto dal “Bombardone”, il locomotore D445 al traino di vetture Centoporte, con interni in legno e di un apposito carro bagagliaio, per il trasporto gratuito di passeggini, bici e bagagli ingombranti.

Per l'inverno 2024, invece, tornano i "treni della neve" da sabato 13 gennaio, fino a domenica 10 marzo. Previsti, otre 40mila viaggiatori. Si tratta di numeri importanti in grado di confermare questa linea, come la prima ferrovia turistica in Italia, per numeri di passeggeri trasportati. Un viaggio sensazionale, che parte dalle quote collinari della Conca Peligna, a poco più di 300 metri di altezza, fino ai contrafforti del massiccio della Maiella e agli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, toccando i 1.268 metri alla stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, per poi scendere a 800 metri, sull’alta valle del Sangro ed entrare nelle boscose valli dell’Alto Molise. Concludendo il viaggio, tornando alle quote collinari di Isernia. E c’è anche chi ha deciso di sposarsi all’interno del convoglio. Come slogan, è stato scelto “Sul treno del tempo e dell’amore” . Il percorso ha previsto la partenza dallo scalo ferroviario di Sulmona alle ore 10. Poi una fermata a sorpresa nella successiva stazione di Sulmona – Introdacqua dove sono saliti gli sposi. Quindi una sosta alla stazione principale di Campo di Giove, dove ci sono stati fuochi d’artificio e musica per gli otre 200 ospiti.