Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 00:31

L’ex capo della squadra mobile di Pescaraè indagato dalla procura con l’ipotesi di calunnia. È la conseguenza, attesa dalla scorsa estate, della suacontro tre carabinieri forestali che furono accusati di falso materiale e falso ideologico, e poi archiviati, in riferimento alla fase iniziale delle indagini sul disastro dell’. L’iniziativa dell’ex dirigente della mobile dette luogo a un terzo filone di inchiesta sulla sciagura del resort, ma si risolse di fatto in un boomerang per il poliziotto. Muriana sarà ascoltato lunedì prossimo dai Pm Anna Rita Mantini e Salvatore Campochiaro, che hanno indagato sulla base della sua informativa contro i forestali.Nell'informativa sotto accusa, Muriana accusava i forestali di non aver trasmesso tempestivamente notizie di reato alla Procura che indagava sui 29 morti nel resort abruzzese colpito dalla valanga.