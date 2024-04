Pescara, rapina al supermarket: minacciati i dipendenti

Si era rifornito di bottiglie di liquore e le aveva imboscate dentro una borsa pensando di non essere stato visto. Poi ha tentato di defilarsi e, quando è stato richiamato indietro ha iniziato a minacciare uno dei dipendenti del supermercato. E per un uomo di 49 anni è finita con una denuncia. E' successo all'Eurospin di Portanuova, dove è stato necessario l'intervento di una pattuglia della squadra volante, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso, dopo una segnalazione arrivata dal personale dell'esercizio commerciale. Il quarantanovenne aveva fatto razzia di superalcolici, approfittando di un momento in cui riteneva di poter passare inosservato per la presenza di altri clienti. Con la borsa piena aveva provato ad uscire dal discount passando attraverso il corridoio di una cassa fuori servizio. Alcuni dipendenti, che nel frattempo avevano notato tutto, lo hanno richiamato indietro e lo hanno invitato a restituire la merce di cui si era appropriato.

Il quarantanovenne, per tutta risposta, ha iniziato a minacciarli con toni molto aggressivi. A un certo punto ha aperto la borsa in cui aveva nascosto le bottiglie ed ha fatto il gesto di chi vuol utilizzare un corpo contundente.

Un gesto che, unito alle minacce che l'uomo continuava a sciorinare, ha messo in forte allarme i dipendenti che stavano cercando di recuperare le bottiglie che l'uomo aveva prelevato dagli scaffali e che voleva portare via senza pagare. A quel punto è arrivato un addetto alla sicurezza, ma non c'è stato verso di riuscire a placare l'uomo che, nonostante il tentativo di sbarramento, è riuscito ad allontanarsi dal discount. Così è stata chiamata la centrale operativa della questura che ha inviato una pattuglia della volante. Ascoltato il racconto del personale del supermercato, che ha fornito anche una descrizione del quarantanovenne, gli agenti hanno effettuato una serie di controlli. Sono riusciti a rintracciare l'uomo in breve tempo, a non molta distanza dal supermercato. Dopo averlo identificato lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica con l'accusa di tentata rapina. Reati del genere, furti in particolare, sono purtroppo all’ordine del giorno nei supermercati, nonostante la guardia alta del personale e degli addetti alla sicurezza. Solo in alcuni casi che ruba lo fa per fame.