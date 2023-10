Ramo in testa mentre pota la quercia: morto Giuseppe Di Bussolo, aveva 68 anni

È morto mentre tagliava alcuni rami da un albero di quercia. Giuseppe Di Bussolo, 68enne di Monteodorisio, ha perso la vita ieri in via Molino Cena. L’incidente è avvenuto presumibilmente intorno alle 15.30 in un pezzo di terra a ridosso della strada che porta in val Sinello, una zona a poche centinaia di metri dal centro del paese. Non ci sono testimoni che hanno assistito a quanto successo, un giovane del posto si è imbattuto nel corpo senza vita dell’uomo e ha allertato i soccorsi.

I medici del 118 arrivati sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. In via Molino Cena sono arrivati anche i parenti della vittima, il sindaco Catia Di Fabio, i vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di Cupello che hanno transennato l’area. L’uomo era molto conosciuto a Monteodorisio, pare che fosse esperto in operazioni del genere. L’appezzamento di terreno luogo dell’incidente non era di sua proprietà.

Da una prima ricostruzione pare che il 68enne fosse saluto sull’albero per tagliare dei rami, uno di questi, particolarmente grande e pesante, lo ha travolto uccidendolo.

Addolorata la prima cittadina monteodorisiana che ha rivissuto una terribile scena. Nel marzo del 2021, aveva perso la vita tra i campi, Marcello Di Giacomo, tecnico di laboratorio dell’ospedale di 61 anni del “San Pio” di Vasto. Si trovava sul trattore quando dopo aver accusato un malore è caduto ed è morto. La morte di Di Bussolo ricorda altri casi simili accaduti nel territorio durante la potatura di alberi in cui un movimento errato può avere esiti fatali. Nel febbraio 2022 a San Salvo è morto Amato Rullo (classe 1953) mentre tagliava i rami di una pianta nella zona industriale; ancora prima, nell’ottobre 2016, Verino Di Paolo di Carpineto Sinello perse la vita dopo essere caduto da un ulivo.