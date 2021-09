Triathlon, al via la prima edizione a Giulianova lido

Venerdì 10 Settembre 2021, 21:05

Il triathlon è senz'altro tra le discipline sportive più spettacolari, non solo per chi lo pratica ma anche per gli spettatori. Ce ne saranno presumibilmente tanti domani pomeriggio a Giulianova sul lungomare Zara, per la prima edizione del "Triathlon Città di Giulianova".

Una sinergia di successo quella allestita dagli organizzatori, un po' teramani e un po' giuliesi: la "Teramo Triathlon" del patron Felice Scarnecchia (ex triatleta e allenatore di importanti esponenti della disciplina, nonché organizzatore di diversi eventi negli ultimi anni in diverse zone d'Abruzzo); e poi Luigi Chiodi e Gaetano Grossi dell' associazione di atletica “Ecologica G”.

Sono circa 150 i partecipanti, per questa competizione su distanza olimpica valida per il campionato italiano di società: 1500 metri per il nuoto in mare, 38 chilometri per la bicicletta e 10 chilometri da percorrere correndo, su e giù per il lungomare di Giulianova, con arrivo in zona centrale davanti allo storico palazzo Kursaal. Nello specifico: la frazione di nuoto prenderà il via nel tratto di mare antistante lo stabilimento “Acquamarina”, con start a gruppi di 5 nuotatori ogni dieci secondi. Il cambio per la frazione di bici è stato fissato nella postazione di piazza Del Mare, dopodiché quattro giri da 10 chilometri sul lungomare, compresi tra i camping a nord e il “Tam Tam”. Ultima prova, la corsa: tre giri da 3, 3 chilometri sulla ciclabile del lungomare Sud. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà necessario tollerare alcune restrizioni di traffico: dalle 6 alle 18 di sabato non si potrà parcheggiare su nessuno dei tre tratti del lungomare; dalle 10 alle 18 sarà inoltre interdetto il transito veicolare nelle stesse zone.