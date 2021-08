Prevenzione tumore al seno, torneo di beach tennis per sensibilizzare

Giovedì 19 Agosto 2021, 16:07

PESCARA - Un torneo di beach tennis per sostenere la lotta contro il tumore al seno. E’ l’iniziativa di Top Smash, associazione che promuove in tutto l’Abruzzo il tennis da spiaggia,ed il comitato regionale di Susan Komen Italia, organizzazione impegnata a livello mondiale nella prevenzione e nel contrasto al carcinoma.

Le gare su svolgeranno domani a partire dalle 18,al Lido 186 a Pescara, nella formula del doppio,con la partecipazione di sole concorrenti donne.

Ogni iscritta riceverà un kit “ Race for the cure 2021” di Komen Italia. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’associazione benefica per sostenere i progetti di diffusione della cultura della prevenzione del tumore al seno ed in supporto alle “donne in rosa” che, dopo aver vissuto il dramma della patologia, sono diventate volontarie nella battaglia contro la grave patologia.