Campionati regionali assoluti di beach tennis: vincono le coppie Sarti-Centorame e Belloni-Calcinari

Mercoledì 1 Settembre 2021, 16:53

I campionati regionali assoluti Fit di beach tennis sono stati organizzati dall'asd Beach Tennis Abruzzo sui campi del Lido Cesare a Giulianova. Nel singolare sono stati più di 20 gli iscritti, mentre nei doppi le coppie sono state 25. Nella giornata del sabato si sono disputati i singolari, mentre la domenica tutti i doppi (maschile, femminile e misto). Di seguito, tutti i risultati dei campionati regionali assoluti Fit outdoor di beach tennis 2021. Singolare maschile: 1^ classificato Emiliano Zapparata, 2° Edoardo Zapparata.

Singolare femminile: 1^ classificata Daniela Lacanale, 2^ classificata Sara Bellafante.

Doppio maschile: 1^ classificati Alessandro Sarti-Matteo Centorame, 2^ classificati Luca Di Colli-Antonino Zapparata, 3^ classificati Emenuele Valentini-Alessandro Bellia.

Doppio femminile: 1^ classificate Karin Belloni-Sofia Calcinari, 2^ classificate Daniela Lacanale-Giorgia Lanciaprima, 3^ classificate Alice Lapenna-Sara Bellafante

Doppio misto: 1^ classificati Sofia Calcinari-Edoardo Zapparata, 2^ classificati Giorgia Lanciaprima-Davide Di Pietro.

Il premio speciale per giovani atleti se lo sono aggiudicati invece Martina De Carlo e Emiliano Zapparata, per i titoli italiani di categoria (under 14) conquistati nell'ultimo anno.