Prete positivo alla cocaina, don Daniel era stato preso a bastonate in chiesa da un fedele

Intorno alla vicenda di don Daniel Arturo Cardenas, il sacerdote di Rivisondoli (L'Aquila) trovato positivo alla cocaina dopo un incidente stradale, adesso si aprono alcuni scenari misteriosi, compreso quello che vedrebbe il religioso vittima di una presunta aggressione fisica avvenuta, all’interno di una chiesa, da parte di un fedele. Episodio che si sarebbe verificato il venerdì santo, del mese di aprile del 2023. Il sacerdote sarebbe stato picchiato con un bastone alle gambe, tanto da manifestare difficoltà a camminare. Per questo motivo sarebbe stato costretto a ricorrere alle cure mediche ospedaliere. Le videocamere avrebbero ripreso la scena. Presenti, in quel momento, anche alcuni fedeli e turisti. Dell’accaduto, sarebbero stati informati alcuni amministratori comunali.

Inoltre, emergono segnalazioni di lettere minatorie, sempre indirizzate a don Daniel. Intanto il sacerdote 50enne colombiano, sospeso dall’esercizio del ministero sacerdotale, ha affidato i suoi pensieri ai social. «Ho perdonato tutto e tutti coloro che volevano che partissi semplicemente per informazione poco obiettive - scrive in un post sulla sua pagina Facebook. - Non fa nulla.

Vi aspetterò in cielo. Un ringraziamento a tutti. Soprattutto alle persone più umili e vicine a Gesù. Vi assicuro che vi ho seguito come un padre, come un fratello, come un semplice mortale. Siete tutti nel mio cuore. Addio cara comunità».

È stato il vescovo diocesano, Michele Fusco, a consegnare nelle mani di Cardenas il provvedimento cautelare, al fine di tutelare la buona fama del sacerdote. Ma anche per verificare la fondatezza delle informazioni pubblicate sulla stampa e per il bene della comunità parrocchiale di Rivisondoli e della Chiesa Diocesana. Don Daniel, la scorsa settimana, alla guida di una Toyota, è uscito fuori strada, finendo contro il guardrail, a Pratola Peligna. Alcuni automobilisti di passaggio in quel momento lo hanno soccorso. Trasportato nell’ospedale di Sulmona, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici ed è stato curato con alcuni punti di sutura sulla testa. Ed è qui che è emerso il suo test positivo alla cocaina.