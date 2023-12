Gang armata irrompe in casa: ragazzo si ribella e viene colpito a bastonate

Il sindaco di Roccacasale, Enrico Pace, ha chiesto aiuto al prefetto, ma è solo uno dei sindaci che nelle ultime settimane si sono trovati a fronteggiare l’emergenza dei furti in paese. Un vero e proprio assalto che in realtà dura da mesi con alti e bassi, ma che l’altra sera ha toccato un livello di gravità che si era registrato solo a febbraio scorso, quando un’intera famiglia fu sequestrata in casa dai malviventi a Pratola Peligna.

L’altra sera è toccato ad una famiglia di Roccacasale, in via Kennedy, con una dinamica ed un epilogo simili: il figlio ventenne che si ribella ai ladri scoperti in casa e che per questo viene picchiato. Preso a bastonate, per la precisione, da tre individui incappucciati che avevano fatto irruzione nella taverna e che sotto la minaccia di un coltello, hanno tenuto ostaggio i tre componenti della famiglia, prima di fuggire a bordo di una macchina nera con oro e monili. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi: una decina di giorni di prognosi per il trauma cranico rimediato, ma un rischio molto alto che poteva trasformare il colpo in una tragedia.