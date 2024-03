Prende a bastonate un cane e lo riduce in fin di vita, il deprecabile gesto a Ripi

Prende a bastonate un cane fino a ridurlo in fin di vita. Orrore quest'oggi ( sabato 2 marzo) a Ripi, in località Colle Alto dove un pastore si è reso protagonista di un episodio orribile di inaudita violenza nei confronti di un animale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri Forestali, sopraggiunti dopo la richiesta di aiuto da parte di alcuni testimoni, l'uomo ha iniziato a colpire con violenza un cagnolino di razza Setter di proprietà di una persona del posto lasciandolo agonizzante sull'asfalto. L'animale è stato soccorso e attualmente si trova presso lo studio di un veterinario ma sarebbe in condizioni disperate. Non si esclude che nei confronti dell'autore del maltrattamento siano adottati i dovuti provvedimenti. I carabinieri stanno ricostruendo l'episodio anche attraverso la testimonianza dei numerosi presenti.

