"Premio pictura poesis 2022" dall'Abruzzo alla Toscana

CHIETI Parte dall’Abruzzo e arriva in Toscana a Firenze il 26 giugno prossimo il premio “Ut pictura poesis 2022”, una kermesse internazionale di arte, letteratura, cultura organizzato dall’associazione Irdidestinazionearte presieduta dall'abruzzese critico d’arte e letterario, Massimo Pasqualone.

«Tre le sezioni, sottolinea Pasqualone- letteratura, arte e cultura, che coinvolgono le migliori energie culturali nazionali ed internazionali, in una kermesse che si celebra nella capitale mondiale della letteratura, dell’arte e della cultura, con la celebrazione delle arti, ormai diventata consuetudine da sei anni, nonostante le problematiche di questi anni. Dopo le precedenti edizioni alle Giubbe Rosse, alle Murate, all’Auditorium al Duomo, a San Jacopo a Ripoli, questa edizione prenderà l’avvio il 26 giugno alle 12 quando verrà inaugurata la mostra degli artisti partecipanti alla sezione arte nella Galleria San Marco, mentre alle 16, nel prestigioso Caffè San Marco, si terrà la cerimonia di premiazione, alla presenza della madrina di questa edizione Annella Prisco, scrittrice, autrice di romanzi e giornalista. Manager della cultura che promuove a livello nazionale ed internazionale, esperta nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione, critico letterario e componente di numerose giurie di prestigiosi premi letterari, nonchè Presidente del Centro Studi Michele Prisco, intitolato alla memoria del padre».

Per la sezione cultura, la commissione giudicatrice, presieduta da Maria Basile, ha selezionato i nominativi delle personalità che riceveranno il prestigioso riconoscimento: Enza Nardi, Giuseppe Placidi, Simona Veresani, Edoardo Ruzzi, Francesco Billeci, Antonio Barracato , Alessandro Carbone, Domenico Orlando, Vincenzo Talia, Simona Elia, Francesca Battistella, Mary Attento, Rosario Mancino, Claudia Piccinno, Maria Letizia Gangemi, Nicola Foti, Marco Santini, Franco Fontanella, Giuseppe Di Caro, Andrea Cosentino, Silvio Calzolari, Andrea G. G. Parasiliti, Veronica Carpita, Andrea Favoriti, Mauro Favoriti, Omar Favoriti, Veltra Muffo. Ettore Picardi, Wally Bonvicini, Stefano Rossi, Giuliano Mazzoccante, Sergio Marinelli.

Esprime soddisfazione il presidente del premio Massimo Pasqualone per la scelta di personalità così importanti nel panorama culturale internazionale. Per la sezione letteratura la giuria, presieduta da Eugenia Tabellione e composta da: Alessandro Taddei, Stefania Barile, Annarita Di Paolo, Orietta Spera, Antonella D’Angelo, Grazia Depedri ha decretato i seguenti vincitori:

Sezione A: primo classificato Emanuele Dalla Libera con “ἡσυχία Sedimentare il tempo”; secondo classificato Vittorio Di Ruocco con “Il destino di un poeta”; terzo classificato Maria Rosaria Franco con “La crisalide”; menzione d’onore Elisabetta Biondi Della Sdriscia con “E siamo bacio entrambi”; Andreina Trusgnach con “L’altalena che non c’era”; Raffaello Corti con “Equazioni Emozionali”; Alberico Solimes con “L’ombra spezzata”; Martina Antoci con “Io che di parole vivo”; segnalazione di merito del Presidente di giuria Elzide Giovagnetti con “È tutto qua”.

Sezione B: primo classificato Vittorio Di Ruocco con “Anime di carta nell’abisso” secondo classificato Stefano Baldinu con “Storie - Cartografie della senilità”; terzo classificato Morena Festi con “Parole sull'acqua”; menzione d’onore Stefano Peressini con “Nero d’ombra”; Giovanni Codutti con “A passo d’uomo - Lungo la rotta della quinta stagione”; segnalazione di merito del Presidente di giuria Eupremio Vestita con “Silloge senza titolo”; Maria Concetta Borgese con “Anima nuda”; Grazia Dottore con “Note di antica danza”; Igor Issorf con “Sentieri di luce”; Francesco Mazzitelli con “Participio presente”; Mario Antonio Pagaria con “Addio Amore”; Raffaele Trotta con “Che sia subito sera”; Angelo Vaccari con “Silloge inedita”.

Sezione C: primo classificato Angelo De Nicola con “Dante, Silone e la Perdonanza”; secondo classificato Luigi Paglia con “L’urlo e lo stupore. Lettura di Ungaretti. L’allegria”; terzo classificato Pier Francesco Galgani con “La sovranità limitata dell’Italia sconfitta”; menzione d’onore Maria Rosaria Sisto con “Il Rinascimento del Cenacolo di Costanza d’Avalos, principessa di Francavilla”; Valentina Motta con “Alcesti illustrata. Fortuna di un mito”; segnalazione di merito del Presidente di giuria Marco Strona con “Sulla colonna vertebrale e sul mal di schiena: discorso sulle patologie posturali più comuni”.

Sezione D: primo classificato Giuseppe Benassi con “Tra le tue sgrinfie”; secondo classificato Autilia Avagliano con “Din Don Down”; terzo classificato Roberto Marzetti con “Caro Nonno”; menzione d’onore Paolo Ricci con “La signora del calesse”; Fiorella Franchini con "Pulsa de nura"; Giulio Locatelli con "L'uomo di Haiti"; Claudio Raspollini con "Lui, il Re!"; Ornella Fiorentini con "Argo è il mio nome"; Giuseppe Parisi con "Le formiche della freccia del tempo"; Mario De Santis con "Trattieni il respiro"; Carmelo Cossa con "Amore amaro"; Filippo Guida con "La minaccia"; Luca Scopitteri con "Il creatore di ombre"; segnalazione di merito del Presidente di giuria Marco Bonini con "La rosa nera" Anna Iaccarino con "Il tempo di Noi"; Valerio Ivo Montanaro con "In morte di un medico - L’omicidio di Vittore de Lollis"; Monica Ronzan con "Aprimi gli occhi ancora"; Marco Termenana con "Mio figlio - L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli"; Vito Tricarico con "Civitas Invicta"; Stefano Giovannone con "Il sogno di Oscar il palloncino"; Giulia Grilli con "Ali di sasso - Storia di un aquilotto dei monti azzurri"; Giuseppe Maria IacovelIi con "Racconti e favole - C’era una volta il mondo d’oggi"; Livy Former con "Un traditore per la regina"; Berenice Rossi con "Le mie due Patrie. Storia e Storie dall’Abruzzo all’Argentina".

Sezione E: primo classificato Laura Calderini con "Donne che vestono d'ortica"; secondo classificato Giulio Irneari con "Il collezionista" ;terzo classificato Vito Remigio con "Il conforto dei semplici"; menzione d’onore Carmine Natale con "Le frontiere dell’inquietudine"; Pier Luigi Nanni con "Paradise Buffet e il dilemma d’amore".

Sezione F: primo classificato Maurizio Bacconi con "Le parole che non ho"; secondo classificato Elisa Des Dorides con "Misurata Mole"; terzo classificato Vittoria Di Donato con "Quando capita"; menzione d’onore Stefano Baldinu con "Notturno di Terezin"; Pietro Catalano con "Il sogno di Danilo"; Edoardo Firpo con "Ispirazione"; Roberto Lasco con "Fasci di luce"; Anna Polidori con "Il Mare che ho dentro"; segnalazione di merito del Presidente di giuria Ginetta Carrubba con "Ti immagino filandiera"; Vera Barbonetti con "Rimembranze"; Pierrette Cherbonnier con "Gli amanti dell’inverno"; Ciro Giovanni Vittorio con "Guerra…Pace"; Francesca Rivolta con "Missili"; Manuela Melissano con "Nel fondo degli abissi" Annamaria Di Lorenzo con "Le prime gocce di pioggia"; Lorella Cecchini con "Fiori di solitudine"; Russo Roberta Alejandra con "Muto archivio dell’anima"; Cristina Spennati con "Pensieri e ricordi"; Anna Capitani con "Il mio volo"; Mariella Di Cioccio con "Ci sono ricordi"; premio speciale opera in lingua straniera Marcello Di Muzio con "From the Universe to the Soul".

Sabrina Giangrande