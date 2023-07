Precipita con il parapendio, soccorso dal figlio: è grave

È precipitato con il parapendio a motore a 200 metri dal Santuario della Madonna di Pietraquaria, uno specialista di questo tipo di voli, W.R., 57 anni di Avezzano. Si è salvato per miracolo, quando era in corso della celebrazione domenicale officiata in chiesa da don Paolo Ferrini. Erano le 18 quando si sono sentite le grida del 57enne che ha richiamato l'attenzione dei fedeli, immediatamente usciti all'aperto. Ai soccorsi ha partecipato anche il figlio che ha descritto le abitudini e ha parlato della particolare esperienza del padre. L'elicottero del 118 è arrivato immediatamente e si è calato a ridosso di Cese sul versante dei Piani Palentini. Poi in molti hanno raggiunto la zona dove era il 57enne, che accusava forti dolori e si lamentava. Molti curiosi si sono precipitati nelle vicinanze della chiesa. Il 57enne era salvo, ma le sue condizioni destavano preoccupazione.

Poi è arrivata l'equipe del 118 che ha dovuto percorrere, da Cese, alcune decine di metri in salita ripida. Si è assistito al salvataggio: l'uomo è stato assicurato alla barella e legato dopo essere stato coperto.

Poi è stato avvertito l'elicottero che ha mandato giù il verricello, davanti ad almeno un centinaio di persone, e un equipaggio dei carabinieri ha presidiato la zona facendo spazio nei pressi. L'intervento è stato assicurato dall'equipe del 118 in maniera consona ed eccellente. Poi il recupero: sette, otto minuti per issare la barella insieme a uno specialista e poi la corsa verso l'ospedale dell'Aquila. Sul posto si parlava di una possibile frattura del bacino, ma ieri non erano ancora chiare il tipo di fratture riportate: l'uomo è stato portato in ospedale e sottoposto ad accertamenti clinici. Il 57enne accusava dolori lancinanti.

Le cause della caduta? Proprio nel corso della celebrazione in chiesa si è sollevato un fortissimo vento che poi però si è altrettanto improvvisamente abbassato. Forse è stata questa la causa dell'incidente? Difficile dirlo, solo la ricostruzione di tutta la vicenda da parte dei carabinieri e del protagonista potrà fare completa chiarezza sull'incidente.