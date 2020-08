Sulmona, la polizia salva un cucciolo di Beagle in mezzo al traffico

Nella mattinata di ieri, sulla Statale 17 che da Pettorano sale a Roccaraso, la Polizia Stradale di Sulmona ha recuperato un cagnolino di media taglia che, impaurito, attraversava la sede stradale caratterizzata, in quel momento, da traffico intenso di veicoli e mezzi pesanti.



I poliziotti, dopo averlo con fatica avvicinato e bloccato, lo hanno assicurato con l’unica cosa che avevano disponibile e cioè la fune utilizzata per il traino di autovetture in panne ed hanno atteso l’arrivo del veterinario della Asl., che ne ha consentito l’identificazione tramite micro-chip.



Boris, un bel maschietto di razza beagle è stato riconsegnato al proprietario, al quale era sfuggito, con grande soddisfazione degli agenti operanti.