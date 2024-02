Pescara, pitbull fugge da una casa: due donne ferite, uccisi cane e gatto

MONTESILVANO - Un pitbull fugge da una casa, aggredisce due persone ferendole e uccide un altro cane. È successo a Montesilvano (Pescara), in via Spagna, intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, oltre a personale della Asl di Pescara.



Secondo le prime informazioni il pitbull, fuggito da una casa approfittando del cancello aperto, ha azzannato e ucciso un altro cane, ferendo poi la proprietaria del povero animale e un’altra persona. Avrebbe quindi azzannato anche un gatto, uccidendo anch’esso.

Le due persone ferite sono state soccorse dai sanitari e trasferite in ambulanza all’ospedale di Pescara. Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia Locale coordinata dal comandante Nicolino Casale.

L’episodio è avvenuto attorno alle 12:30 in via Spagna. In ospedale sono finite due donne, una di 87 anni e l’altra di 54.

La prima è stata trasportata in ambulanza: al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso; si sospetta che, nella caduta, abbia riportato, tra l’altro, la frattura del femore.

L’altra donna ha raggiunto l’ospedale autonomamente. Sarebbe stata morsa al volto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il pitbull è stato catturato dal personale veterinario della Asl di Pescara e trasportato al canile sanitario dove è attualmente in osservazione. Sono in corso accertamenti in quanto non sarebbe il primo episodio di aggressione ai danni di animali e persone di cui si rende protagonista.