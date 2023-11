Mario Tancredi preparatore sportivo ai 69 anni: «Non so stare senza il calcio»

La passione per il calcio non si ferma nemmeno alla terza età: Mario Tancredi, classe ’54, ha masticato calcio da quando è nato. E non poteva che nascere a Giulianova, l’ultimo baluardo, il fortino di uno sport dove la disciplina sportiva è in simbiosi con la città. Mario, che si appresta a giorni a sorpassare la fatidica quota 69, continua a fare il preparatore sportivo, recandosi quotidianamente a Pineto, là dove è nata una nuova società calcistica: la Polisportiva Pinetum, formazione che milita nel campionato di Terza categoria. «Giulianova ti offre la possibilità di innamorarti del calcio – dice oggi Mario – e io senza calcio non posso stare: la formazione dei giovani è importante per il futuro di questo sport, e spero di dare il mio contributo fino a quando le forze e la salute me lo permetteranno».

Fratello di Angelo (che giocò anche in serie C con la Jesina di Bertarelli) e cugino di Franco (il portiere della Roma che vinse lo scudetto nel 1982), da giovane Mario ha indossato anch’esso la maglia da centrocampista della formazione giovanile giuliese, nell’epoca in cui alla guida tecnica c’era Nicola Tribuiani. Il lavoro e la famiglia lo condussero alla panchina, dove a Silvi, nel 1983, ebbe inizio la sua carriera. Ha svolto il ruolo di vice allenatore di un buon numero di squadre del comprensorio (Fontanelle, Mutignano) fino a vincere il campionato sulla panchina dello Scerne, nella stagione 1992-’93, facendo approdare la squadra della frazione più a nord di Pineto fino alla Prima categoria. Non si ferma, impara prima e insegna dopo la preparazione atletica ai ragazzi che intendono giocare a calcio. Per sei anni a Montesilvano, nella passata stagione agonistica è stato tra i principali attori della vittoria del campionato della Vis Montesilvano.

Ora l’approdo a Pineto, città dove il calcio si è portato fino alla serie C con la squadra cittadina, con l’obiettivo di continuare su questa strada. «Affianco l’operato dell’allenatore, il tecnico Francesco Spizzirri, che mi ha voluto in team per questa nuova avventura - chiarisce Tancredi - Lo ringrazio, al pari della società con la quale stiamo facendo bene. Da sempre sono preposto a curare e gestire la preparazione motoria fisica generale e individuale dei ragazzi che vogliono fare calcio. E sul mio taccuino, dove prendo appunti, registro sempre la condizione fisica ideale per ciascun giocatore, con l’obiettivo di prevenire gli infortuni». Ha seguito tutta la storia calcistica della squadra della sua città, il Giulianova che ha gli stessi colori sociali della Roma. E segue con umiltà e passione, quello che è stato il motto per antonomasia di Francesco Totti: «A me sinceramente la parola leader non mi è mai piaciuta, più che altro mi metto a disposizione della squadra».