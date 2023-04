Incendio, tre persone salvate con la scala: vigile del fuoco ferito a una mano

Tre residenti salvati dalle fiamme con una scala, un vigile del fuco ferito a una mano e diverse auto bruciate dal vasto incendio che si è sprigionato ieri sotto una tettoia per auto in sosta poco dopo la mezzanotte a Pineto, in provincia di Teramo. Una squadra del Distaccamento di Roseto è intervenuta in via Gobetti, a Borgo Santa Maria, per il rogo di un edificio di quattro piani. L'incendio ha interessato una tettoia esterna in cui c'erano una Ford Fiesta alimentata a metano, un'auto d'epoca e un motociclo e un deposito di legna da ardere. Le fiamme si sono estese, poi, a una Dacia alimentata a gpl e una Toyota Aygo parcheggiate nel cortile.

A causa delle fiamme, alte e impressionanti, la tettoia è crollata e il fuoco si è propagato ad alcuni locali dal palazzo vicino. Gli abitanti dei tre appartamenti nell'edificio sono stati evacuati. In particolare, tre abitanti dell'appartamento al terzo piano fuori terra sono stati fatti scendere dall'edificio attraverso una scala dopo essere stati legati a una corda di sicurezza. Tutti gli occupanti del fabbricato fortunatamente sono rimasti illesi. I vigili hanno spento rapidamente l'incendio evitando che si propagasse agli altri locali. Durante le operazioni di intervento un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito ad una mano ed è stato inizialmente medicato dal personale sanitario dell'ambulanza della Croce Rossa Italiana intervenuto sul posto e successivamente presso l'ospedale di Atri. Sul luogo dell'intervento si è recata anche una pattuglia dei carabinieri per gli adempimenti di competenza.