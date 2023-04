Incendio, tre persone salvate con una scala: vigile del fuoco ferito

Tre residenti salvati dalle fiamme con una scala, un vigile del fuco ferito a una mano e diverse auto bruciate nel vasto incendio che si è sprigionato ieri sotto una tettoia per auto in sosta, poco dopo la mezzanotte a Pineto, in provincia di Teramo. Una squadra del distaccamento di Roseto è intervenuta in via Gobetti, a Borgo Santa Maria di Pineto, per il rogo di un edificio di quattro piani. L'incendio ha interessato una tettoia esterna in cui c'erano una Ford Fiesta alimentata a metano, un'auto d'epoca e un motociclo e un deposito di legna da ardere. Le fiamme si sono estese, poi, a una Dacia alimentata a gpl e una Toyota Aygo parcheggiate nel cortile.