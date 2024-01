Maltrattamenti, picchia la figlia minorenne. La moglie lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Questi, per futili motivi picchiava la figlia minore procurandole lesioni giudicate guaribili in otto giorni dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. I militari, prontamente intervenuti a seguito di richiesta telefonica della moglie nonché madre della bambina traevano in arresto l’uomo conducendolo nel carcere di Teramo, così come disposto dal Pubblico ministero di turno.