Amina ha fretta di nascere: parto al pronto soccorso di Pescina

Amira aveva fretta di nascere e così non ha aspettato che la madre, una giovane marocchina, arrivasse all’ospedale di Avezzano, in provincia dell'Aquila. Lungo la strada ha avvertito dolori ancora più forti e il marito si è fermato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescina dove la piccola è nata su un lettino. La madre è stata seguita e aiutata dal dottor Fausto Frabotta, dalle infermiere Maria Concetta Del Rosso e Berta Di Genova, dall’oss Irma Cetra e dalla dottoressa Annarita Gallese del laboratorio analisi. Tra l’altro non era disponibile neppure l’ambulanza appena uscita per un pronto intervento. E allora il dottor Frabotta ha deciso di far nascere la piccola che appena è venuta alla luce ha iniziato a piangere. Una bimba bellissima nata di 8 mesi. Mamma e figlia stanno bene e sono state trasportare dell’equipaggio del 118 di Pescina, con la dottoressa Susi. Ancora una volta si ribadisce l’importanza del “Punto di primo intervento” di Pescina.