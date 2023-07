Tre migranti violentano ragazzina di 16 anni, la nonna li sfida

Tre immigrati di nazionalità nigeriana sono stati rinviati a giudizio a Pescara con la pesante accusa di violenza fisica e abusi sessuali nei confronti di una ragazza minorenne, appena 16 anni all'epoca dei fatti, il 2021. Dovranno comparire in tribunale il 19 ottobre prossimo, dopo la decisione del gup Francesco Marino che ha accolto la richiesta del pm Benedetta Salvatore.

È una brutta storia di disagio personale e familiare quella che vede come vittima la ragazza, affidata alla nonna dopo la revoca della potestà genitoriale e un primo periodo trascorso in casa famiglia. Nel piccolo paese dell'entroterra dove viveva all'epoca fu presa di mira dai tre immigrati e costretta con la forza e le botte a seguirli nella loro abitazione. Qui, secondo la ricostruzione dell'accusa, fu costretta a subire rapporti sessuali almeno con due degli imputati.

Le indagini dei carabinieri furono messe in moto dal tam tam delle voci di paese. Furono in tanti ad ascoltare il violento alterco verbale tra la nonna della ragazza e i tre stranieri. Rincasata dopo la violenza, infatti, la sedicenne si rinchiuse in camera, piangendo a dirotto, finendo poi per confidare la brutta avventura patita. La nonna agì d'impulso, recandosi a casa dei tre nigeriani e contestando loro, a brutto muso, gli abusi subiti dalla ragazza. La verità, pian piano, è venuta a galla, anche grazie alla testimonianza resa dal medico di base del paese, il quale riferì ai carabinieri che pochi giorni dopo il fatto l'anziana lo aveva contattato per richiedere la prescrizione della pillola del giorno dopo. In quell'occasione fece riferimento soltanto a un rapporto non protetto avuto dalla nipote, senza precisare le circostanze. Con l'aiuto dei servizi sociali, che hanno raccolto la testimonianza della ragazza, si è infine fatta luce sulle circostanze della violenza sessuale. La minore, si è appurato fra l'altro, anche nella casa famiglia dove è stata ospite avrebbe subito abusi sessuali.

