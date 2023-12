La vittima dello scippo cade a terra, la borseggiatrice bloccata dai passanti: rischia il linciaggio

Aveva pensato a uno scherzo, quando si è sentita tirare da dietro la tracolla della borsa. Era ferma al semaforo pedonale di corso Vittorio Emanuele, a Pescara, all’intersezione con corso Umberto I, zona frequentatissima specialmente in questi giorni di festa, e stava aspettando il verde pedonale per attraversare. Lo scherzo in un attimo è diventato paura, perché la mano, certamente non amica, ha iniziato a tirare la borsa sempre più forte. La donna non ha mollato la presa, chi voleva derubarla nemmeno e così la signora, per trattenere la borsa è caduta a terra.

È successo ieri mattina, poco prima delle 11, e insieme con la donna vittima del tentativo di scippo c’erano altre persone, come lei in attesa al semaforo o comunque di passaggio. Quando si sono accorti di quanto stava succedendo i cittadini hanno circondato e fisicamente bloccato la giovane che stava cercando di portare via la borsa, l’hanno trattenuta e qualcuno stava anche per passare a vie di fatto.

Sono state altre persone ad evitare che la situazione potesse degenerare: hanno in qualche modo difeso l’incolumità della ragazza e contestualmente hanno immediatamente allertato sia i carabinieri che la polizia locale, che si trovavano in zona con le loro pattuglie. Un intervento provvidenziale quello delle forze dell’ordine, vista la tensione che si era creata. Dopo aver placato gli animi, i carabinieri hanno identificato la giovane, l’hanno fatta salire sull’auto di servizio e la hanno condotta in caserma per ulteriori accertamenti e per le formalità di rito.