Esce dal Conservatorio, coltello alla gola: ventenne reagisce al tentativo di rapina. Ferito a un braccio

Violenta aggressione con accoltellamento in centro a Pescara. Un giovane è finito in ospedale con una ferita da taglio ad un bracci, presa mentre tentava di sfuggire a un tentativo di rapina. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 19. Vittima dell’aggressione un ventenne iscritto al Conservatorio. Proprio uscendo dall’istituto di viale Bovio, mentre faceva ritorno a casa, è stato avvicinato da un balordo che gli ha puntato il coltello alla gola. Di fronte a quella terribile minaccia la vittima ha reagito d’istinto cercando di divincolarsi ma proprio in quell’istante è stato colpito dalla lama. Il rapinatore lo avrebbe inseguito lungo via Battisti dove il giovane abita e dove ha cercato di ripararsi entrando nel portone. Sul posto Polizia, 118 e Croce rossa, il ragazzo è poi stato portato in ospedale per le medicazioni al braccio.

