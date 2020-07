Controlli dei Nas: carretto beach food abusivo, diffida per 5 gelaterie e market multato

Controlli in spiaggia e lungo il litorale dei Nas di Pescara che multano un supermercato, sospendono l'attività di un carrettino che vende cocco al mare e segnalano cinque gelaterie.

In provincia di Pescara, nelle more di una verifica all’interno di un supermarket, i Nas hanno impedito che un ingente quantitativo - oltre 80 chili- di salumi e prodotti lattiero caseari detenuti «in cattivo stato di conservazione», dicono gli accertementi, venisse messo in vendita. La merce, sebbene dovesse essere conservata a temperatura controllata di refrigerazione, era conservata a temperatura ambiente, in locali non idonei. Il responsabile è stato segnalato alla procura e gli alimenti sequestrati.

Intanto lungo gli arenili del litorale cittadino, continuano i controlli agli ambulanti. Sul lungomare sud i carabinieri hanno controllato un carretto da beach food, che vendeva noci di cocco a fette e dolci. L’attivitá di vendita è stata sospesa poichè, anche in virtù delle verifiche eseguite con personale del Sian della Asl, è risultata non notificata all’autoritá competente. Un provvedimento di diffida, invece, è stato emesso nei confronti di cinque gelaterie, una nel pescarese, le restanti del litorale teramano, per l’incompletezza delle informazioni obbligatorie ad uso e tutela del consumatore.

