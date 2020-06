© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gelato gratuito per tutti». Riaprirà così, domani dalle ore 16, la gelateria Pepper Cream di Pescara, rimasta chiusa per una decina di giorni dopo che un topo era stato trovato all'interno del locale. La presenza del roditore era finita in un video, girato quando la gelateria era chiusa, poi divenuto virale. Era quindi scattato l'intervento dei Carabinieri del Nas che, insieme al personale della Asl, avevano disposto la sospensione dell'attività per le operazioni di derattizzazione, immediatamente avviate dai gestori.Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri del Nas di Pescar avevano riscontrato la presenza di tracce di roditore, mentre avevano escluso la contaminazione degli alimenti o delle materie prime. La società che gestisce il locale ha subito avviato le operazioni di derattizzazione, effettuate da una ditta specializzata, cui è seguita una nuova sanificazione degli ambienti, in base a quanto previsto dalle misure contro la diffusione del Covid-19.La gelateria, che si trova in corso Umberto, nel centro di Pescara, ha inaugurato lo scorso 29 febbraio, ma una decina di giorni dopo è scattato il lockdown. Poi la riapertura, il 21 maggio, e a distanza di una ventina di giorni la nuova chiusura a causa del roditore. Mercoledì aprirà di nuovo al pubblico, con un evento che prevede gelati gratis per tutti. Quello dei topi è un problema piuttosto sentito a Pescara: non è la prima volta che la presenza di ratti viene segnalata nel centro del capoluogo adriatico e la questione sta facendo discutere anche a livello politico. Non sono mancate le richieste di interventi straordinari ed urgenti da parte del Comune.