Morto don Bruno Toscan, ex rettore della Concattedrale e tra i promotori di TelePenne

Addio a don Bruno Toscan. È morto nella tarda mattinata di ieri, all’ospedale San Massimo di Penne il religioso che era l’ex rettore della Concattedrale del capoluogo vestino. Malato da diverso tempo, don Toscan era nato nel Veronese, a Cologna Veneta nel 1936, ed era stato ordinato sacerdote nel 1966. A Penne arrivò negli anni ’70 e da subito fu ben accolto e benvoluto dalla comunità. Agli inizi degli anni Ottanta fu tra i promotori di TelePenne, una delle prime emittenti locali che trovò spazio a Villa Quintiliani dove il prelato aveva assunto la sua dimora. Fu in ogni caso anche un personaggio al centro di polemiche in relazione ai suoi rapporti con le gerarchie ecclesiastiche in un passato ormai lontano. Don Bruno è stato per tanti anni parroco della popolosa frazione di Roccafinadamo nel cui cimitero sarà sepolto dopo il funerale previsto oggi alle 15 nella chiesa della Madonna del Carmelo. In una nota la curia di Pescara esprime cordoglio.

