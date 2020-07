Addio a don Paolo Di Mattia, parroco storico di Sant'Antonio

E’ venuto a mancare, all’età di 93 anni, don Paolo Di Mattia, parroco della chiesa di Sant’Antonio di Teramo. Don Paolo era un sacerdote amato e conosciuto dai teramani, per la sua lunga attività, iniziata nel giugno del 1950, e durata 70 anni. Da 53 anni guidava la parrocchia di Sant’Antonio, ed era diventato un punto di riferimento per più di una generazione di fedeli, stringendo un rapporto duraturo e sincero con i suoi parrocchiani.

A settembre scorso, per raggiunti limiti di età, era andato in pensione, ma moltissime persone avevano continuato a considerarlo un amico di famiglia, nonostante il suo carattere apparentemente burbero, che però nascondeva una grande umanità e una capacità di comprendere il prossimo ma anche di critica spontanea verso gli amministratori pubblici a cui don Paolo riservava appelli e preghiere, affinché non dimenticassero mai di essere dei servitori dei cittadini e del popolo, e non perdessero mai di vista la loro vera missione. Questa mattina la salma è stata traslata nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio dove è allestita la camera ardente e poi nel pomeriggio, nella stessa chiesa è stato celebrato il funerale, presieduto dal vescovo Lorenzo Leuzzi



