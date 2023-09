Pescara, morta Silvana Femminella: era la signora dei profumi

È morta a Pescara nella sua abitazione di via Teramo, a 88 anni, Silvana Gnaga Femminella, titolare della storica profumeria di via Fabrizi, tra gli esercizi commerciali più antichi di Pescara, gestita per anni con il marito Evandro che lei, milanese di origine, aveva sposato nel 1956. L’attività di famiglia festeggerà il prossimo anni il traguardo dei cento anni.

Presente in negozio fino a quattro anni fa, si era ritirata per prudenza allo scoppio della pandemia. I numerosi, affezionati clienti della profumeria Femminella, soprattutto le tante signore che fino al 1978 hanno frequentato il salone di parruccheria annesso all’attività, la ricordano come una squisita padrona di casa, competente e prodiga di consigli per ogni esigenza nel campo della cosmesi e della profumeria.

Nel 2017 la signora Silvana aveva dato l’addio all’amato marito Evandro. Domani alle 16 nella chiesa del mare il funerale della signora. Silvana Gnaga lascia i figli Danila, Simona e Umberto, i nipoti Alessandra, Francesca, Claudia e Simone.