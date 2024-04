Lunedì 22 Aprile 2024, 00:39

TERNI - E’ stata trovata senza vita nella sua casa del centro, a due passi dalla stazione ferroviaria.

Aveva 50 anni, era ternana, viveva sola e sarebbe morta da diversi giorni.

A fare la tragica scoperta nella notte tra sabato e ieri sono stati gli operatori del 118 e i carabinieri.

L’allarme è stato dato dai parenti della cinquantenne, preoccupati perché la donna non rispondeva al telefono.

Il corpo senza vita era nell’appartamento di via Vollusiano dove da tempo viveva sola. I primi accertamenti medici avrebbero confermato che il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni.

Sul posto, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che arrendersi di fronte alla cruda realtà, i carabinieri della stazione di Terni.

I primi riscontri svolti nella notte confermerebbero che la morte è avvenuta per cause naturali. Con la donna che, colpita da malore, non avrebbe avuto il tempo di chiedere aiuto.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore, Raffaele Pesiri, che ha deciso di avere riscontri sulle esatte cause del decesso e collocarlo temporalmente.

La cinquantenne, stando a quanto si è appreso, soffriva di diverse patologie ma l’età della vittima ha convinto gli investigatori a tenere a disposizione la salma.

A tarda notte, su disposizione del pm Raffaele Pesiri, il corpo senza vita della donna è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Nelle prossime ore verrà svolto l’esame esterno con la presenza del medico necroscopo che deciderà se procedere anche con l’autopsia.

La notizia della scomparsa della donna, molto conosciuta in città, ha destato profondo cordoglio.

Gli amici la ricordano con grande affetto, a partire da Stefano Molupo che anni fa fondò il gruppo degli Invisibili per dar voce a chi conviveva con un’invalidità o con situazioni che non consentivano l’accesso al lavoro.: «E’ un grande dolore - dice. Amava trascorre lunghi periodi di solitudine ma anche mettersi in gioco ogni volta che c’era da tutelare le persone in difficoltà».

Dopo gli accertamenti medici disposti dalla procura ternana la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.