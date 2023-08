Pescara, in monopattino consegna la cocaina a domicilio: arrestato

Stava percorrendo via Firenze, a Pescara, contromano, alle quattro del mattino, a bordo di un monopattino: quando ha visto che stava incrociando una pattuglia della squadra volante, in servizio di controllo, ha cercato di accelerare e di svicolare. Anche questo è stato un errore: gli agenti, insospettiti, lo hanno bloccato e sottoposto a un controllo. I sospetti sono stati confermati: addosso aveva più di 800 euro in contanti e cinque grammi di cocaina.

A quel punto i poliziotti hanno deciso che era il caso di dare uno sguardo anche all'abitazione. Il trentatreenne è stato molto vago nel dichiarare il suo domicilio: così uno degli agenti ha preso il mazzo di chiavi che aveva addosso e ha iniziato a provare le serrature di tutti i portoncini della zona, fino a trovare quello giusto.

Individuata l’abitazione, i poliziotti hanno avviato la perquisizione: negli ambienti nella disponibilità del ragazzo hanno trovato alcuni grammi di marijuana e hashish nascosti in un cassetto. Da un comodino è venuta fuori altra sostanza stupefacente con materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione; infine, al fresco del frigorifero, erano conservati due panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 150 grammi. Condotto in Questura, il 33enne è stato arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti.