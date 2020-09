Pescara, i bagnini salvano tre bimbi e due madri dall'annegamento

Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mamme e bambini salvati dal mare mosso. Hanno rischiato di annegare.Oggi a Pescara davanti al Lido Le Hawaii si è temuto il peggio. Il bagnino Loris Nardella Della Compagnia del Mare Lifeguard ha avvisato delle mamme dicendo di far avvicinare i propri figli a riva. A nulla sono valsi i richiami in quanto i bambini non erano più in grado di governarsi a causa della forte corrente.Loris è intervenuto subito a nuoto, arrivato sul posto si accorge che la corrente è molto forte e avendo di fronte tre bambini, decide di prenderli e farli salire sul pennello. I bimbi dell'età di 6 anni erano spaventatissimi, nel frattempo le mamme avevano deciso di seguire il bagnino ma si sono trovate anche loro in estrema difficoltà, infatti, Loris decide di prendere una madre e farla salire anch'essa sul pennello, mentre un collega di Loris, Di Corcia Diego, decide di prendere il moscone e recuperare l'altra madre.