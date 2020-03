Pescara, incendio al centro commerciale Arca

Nella scorsa nottata dopo la mezzanotte un principio d'incendio si è sviluppato presso il supermercato del Centro commerciale Arca di Villa Raspa di Spoltore (Pescara) dove, per cause in corso di accertamento, ma probabilmente per un corto circuito, sonoandati a fuoco due frigoriferi. Sul posto, una volta scattato

l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a domare il rogo, evitando il suo propagarsi. Ultimo aggiornamento: 10:35