Pescara, bagno di folla e applausi all'Arca per Paola Cortellesi con il film "C'è ancora domani"

«Ciao Pescara! Grazie a tutti per essere qui stasera, l’Arca di Spoltore è il primo cinema dopo Roma per spettatori del mio film». Non solo un successo annunciato, ma una vera rivelazione cinematografica l’opera prima di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. Campione d’incassi e già pluripremiato, il film è stato presentato ieri sera al Multiplex Arca di Spoltore con Francesco Di Brigida in veste di intervistatore. Scrosci di applausi di fronte all’attrice e regista, radiosa in sala nel ricevere così tanto affetto. Un calore che il pubblico della costa ha dimostrato per quel senso di appartenenza che il film lega con l’Abruzzo. Girata a Tagliacozzo e con un bravissimo Francesco Centorame di Montesilvano nel ruolo di Giulio - ieri al suo fianco all’Arca a condividere meritati applausi -, la pellicola è condita di tanto Abruzzo.

Attraverso la storia di Delia, moglie di Ivano – un superbo Valerio Mastandrea – si racconta di tutte “le donne straordinarie, quelle che hanno costruito, ignare, il nostro paese - spiega Paola Cortellesi -. Delia è le nostre nonne e bisnonne. Chissà se abbiano mai intravisto un “domani”. Per Delia un domani c’è. È un lunedì, ed è l’ultimo giorno utile per cominciare a costruire una vita migliore». Una storia di coraggio, speranza che il film omaggia ripercorrendo le grandi eroine del cinema italiano.