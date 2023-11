Dal cestino smart per i rifiuti ai parcheggi intelligenti per disabili: ecco le imprese che innovano

Ecco le nuove imprese, con maggiori chance di sviluppo. Sono state scelte a Pescara in un meeting di Confindustria a conclusione della la decima edizione di InnovAzioni, Festival nazionale dell’Innovazione, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi degli industriali di Chieti-Pescara.

Sei i premi Campioni di innovazioni 2023 assegnati. Il primo, TCM srl di San Salvo, premiato per il progetto Abz: stampante Fdm per grandi formati con processi di produzione innovativi. Il secondo è Eworking srl, di Pescara, con un progetto che personalizza la formazione in base alle preferenze cognitive e di apprendimento di ogni utente attraverso un metodo scientifico (NeLP®), automatizzato con algoritmi (di I.A. non generativa) e ottimizzato con soluzioni di ingegneria cinematografica.

Ganiga Innovation srl, di Pisa, ha brevettato e inventato un cestino smart che comunica col cittadino, differenzia in automatico i suoi rifiuti e crea grazie all’intelligenza artificiale statistiche e dati su sprechi e tipologie di rifiuti. Scelto poi Safety environmental engineering srl, di Palermo, che ha sviluppato una tecnologia per migliorare l’uso dell’energia sostenibile rendendola più efficiente e durevole monitorando lo stato di manutenzione dei pannelli solari.

Premiato anche Willeasy srl, di Udine, che introduce soluzioni tecnologiche innovative che porteranno a un cambiamento nel modo di vivere e di spostarsi delle persone, rendendo il futuro più inclusivo, migliorando la conoscenza della effettiva accessibilità dei luoghi.

Riconoscimento poi a Involve Group srl, di Como, con LoonHive, il progetto per creare una costellazione di sonde stratosferiche adatte a missioni prolungate che garantisce una flessibilità e velocità di operazione maggiore rispetto ai lanci di palloni singoli e anche completamente sostenibile.

Il Comune di Pescara ha assegnato inoltre un premio alla Startup Invent Solution srl, di Benevento, che realizza parcheggi intelligenti per i disabili: aiuta a tenere liberi gli stalli attraverso la tecnologia e aiuta i disabili a trovare il primo posteggio libero nelle vicinanze.