Gran Sasso, portati in salvo padre e figlia bloccati dalla nebbia

Padre e figlia salvati sul Gran Sasso: squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese sono intervenute tempestivamente per recuperare due escursionisti di Rieti che si erano bloccati a causa di fitti banchi di nebbia.

La disavventura si è verificata sul sentiero vicino al Picco dei Caprai, a un'altitudine di circa 2.200 metri, dove padre e figlia si sono trovati intrappolati dalle avverse condizioni atmosferiche. La nebbia, causata dalla presenza di nuvole basse, ha reso impossibile la prosecuzione del cammino per gli familiari. Tuttavia, grazie all'attivazione del servizio Georesq, che ha fatto partire l'allarme al Soccorso Alpino e Speleologico, i soccorritori sono stati prontamente avvisati e hanno iniziato le operazioni di salvataggio. Due squadre di soccorso, provenienti da Teramo e L'Aquila, si sono messe in movimento per raggiungere i due escursionisti bloccati sul Gran Sasso. Nonostante le sfide imposte dalla nebbia fitta, i soccorritori sono riusciti a raggiungere padre e figlia, che fortunatamente stavano bene.