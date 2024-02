Passeggia e scompare, 90enne salvato dopo una notte al gelo

Lo hanno trovato ieri mattina, intorno alle 8, dopo una notte passata al freddo a Pescara. Complessivamente in buone condizioni, se si eccettua qualche graffio. Era uscito per una passeggiata un novantenne pescarese che poi, ieri sera non ha fatto rientro a casa. Così i familiari hanno segnalato la scomparsa alle forze dell’ordine. Il tavolo aperto in prefettura ha disposto immediatamente le ricerche e così dalle 23,30 vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia locale di Pescara e Spoltore, 118 e alcuni volontari hanno avviato le ricerche che sono andate avanti per tutta la notte nella zona tra Villa Raspa di Spoltore e Pescara Colli. Ma, anche a causa del buio c’è voluta qualche ora prima di riuscire a trovarlo. Il comandante dei vigili del fuoco Luca Verna ha dislocato l’unità di comando locale per il coordinamento delle attività. E sono state proprio le unità cinofile dei vigili del fuoco a trovare l’anziano, in un terreno incolto nei pressi della Motorizzazione. Era a terra tra le sterpaglie: aveva perso l’orientamento e non era riuscito a tornare a casa. Oltre alle squadre con i cani, giunte da Rieti, per le ricerche sono state utilizzate anche una squadra di terra e due droni.



